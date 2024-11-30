رضوى الشربيني توجه رسالة غامضة لجمهورها.. ماذا قالت ؟

رضوى الشربيني توجه رسالة غامضة لجمهورها.. ماذا قالت ؟

الفجر الفني
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على توجيه رسالة قوية لجمهورها، وجاء ذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

 


منشور الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام


نشرت رضوى الشربيني صورة لها عبر موقع إنسجرام، وقالت من خلالها:
"بعض الاعتذارات يجب ان ترفض"، مما أثار الغموض بين متابعيها.

 

منشور الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام 

أحدث إطلالة للإعلامية رضوى الشربيني


في سياق آخر نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أسود أبرز رشاقتها، ولفتت الأنظار بإنقاص وزن ملحوظ، مما أثار إعجاب متابعيها، حيث تُعرف رضوى باعتمادها إطلالات أنثوية أنيقة تجمع بين الكاجوال والملابس السواريه، مع تركيز على ألوان هادئة تتماشى مع الموضة.

 

رضوى الشربيني تثير الجدل مرة أخرى 

 

جدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني أثارت الجدل هى وإبنتها تيا في الفترة الماضية من خلال بث مباشر على "تيك توك"، ظهرت فيه الإعلامية رضوى الشربيني مع ابنتها تيا، حيث استقبلتا أسئلة الجمهور حول موضوعات متعددة، أبرزها طلاق رضوى، ردّت تيا على إمكانية عودة والديها بالقول: "شيلوا الفكرة دي من دماغكم خالص، إحنا كويسين جدًا"، فيما علّقت رضوى ضاحكةً: "إحنا كويسين كده"، البث عكس العلاقة الإيجابية بين الأم وابنتها وأجاب بعفوية على استفسارات الجمهور.

 

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