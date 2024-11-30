18 دقيقة من فيلم "الست" في مهرجان مراكش تكشف تفاصيل حياة أم كلثوم

الفجر الفني
بوستر فيلم الست
بوستر فيلم الست

 

 

كشفت الشركة المنتجة عن أولى ملامح فيلم "الست"، الذي يتناول السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي. 

هذا العمل المنتظر يعيد إحياء تفاصيل حياة كوكب الشرق بشكل سينمائي بعد أن قُدم في السابق كمسلسل، والفيلم يعد بتجربة فنية متميزة تجمع بين الإبداع والإبهار البصري.

عرض أول لمقتطفات من الفيلم في مهرجان مراكش

سيتم عرض 18 دقيقة من فيلم "الست" خلال فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، مما يمنح الجمهور لمحة أولى عن العمل. 

وقد أعلنت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُطرح في دور العرض بمصر والخليج خلال شهر يونيو المقبل كموعد مبدئي.

منى زكي تجسد أم كلثوم ومحمد فراج في دور أحمد رامي


تخوض النجمة منى زكي تحديًا كبيرًا بتجسيد شخصية أم كلثوم، بينما يقدم الفنان محمد فراج دور الشاعر أحمد رامي، الذي ارتبط اسمه بفن كوكب الشرق. 

العمل يعيد صياغة علاقة فنية وإنسانية تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى العربية.

سيد رجب وأحمد خالد صالح في أدوار محورية

يظهر الفنان سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، والد أم كلثوم، بينما يجسد الفنان أحمد خالد صالح دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، في تقديم مشاهد تعكس الحياة الشخصية والإنسانية لعائلة أم كلثوم.

عمرو سعد في دور الزعيم جمال عبد الناصر
يجسد الفنان عمرو سعد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو دور يحمل ثقلًا تاريخيًا يجسد العلاقة بين الفن والسياسة خلال حقبة مهمة من تاريخ مصر.

نجوم كبار يشاركون كضيوف شرف

يشهد الفيلم مشاركة مميزة من نخبة من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، مما يضيف لمسة من التنوع والإبداع إلى العمل.

فريق العمل والإخراج

الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد وإخراج المخرج المبدع مروان حامد، مما يضمن تقديم رؤية سينمائية مبتكرة تجمع بين أصالة القصة وحداثة الإخراج.

ختامًا، فيلم "الست" ليس مجرد عمل سينمائي، بل هو مشروع فني يعيد إحياء سيرة أيقونة الفن العربي أم كلثوم، بتقديم نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، والجمهور على موعد مع تجربة سينمائية لا تُنسى تعكس إبداعًا جديدًا يستحق الانتظار.

السيرة الذاتية فيلم الست مهرجان مراكش سيدة الغناء العربي سيد رجب حياة أم كلثوم جمال عبد الناصر النجمة منى زكي الشاعر أحمد رامي

مواد متعلقة

منى زكى: حياتى اتغيرت بسبب «الست»
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز