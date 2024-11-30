موعد طرح فيلم "الأرض السوداء.. كيميت" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري

الفجر الفني
ياسمين صبري وكريم
ياسمين صبري وكريم عبد العزيز

 

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الأرض السوداء.. كيميت" عن موعد عرضه بدور السينما المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى 2025، لتضيف عملًا جديدًا ومميزًا إلى قائمة الأفلام المنتظرة في هذا الموسم.

تصوير مشاهد عالمية في أربع دول

يواصل فريق العمل، بقيادة المخرج بيتر ميمي، تصوير مشاهد الفيلم التي تنوعت بين مواقع تصوير خارجية في مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا. 

ويضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بالإضافة إلى إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

عودة كريم عبد العزيز للسينما بعد نجاحات متتالية
 

يعود الفنان كريم عبد العزيز  بقوة إلى الشاشة الفضية من خلال "الأرض السوداء.. كيميت"، بعد نجاح آخر أفلامه "بيت الروبي"، الذي حقق إشادات جماهيرية واسعة. 

شارك الفيلم في بطولته نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، إلى جانب مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

أدوار ياسمين صبري تواصل التألق

أما الفنانة ياسمين صبري، فتعود بدورها إلى الساحة السينمائية بفيلم جديد بعد آخر مشاركاتها في فيلم "أبو نسب"، الذي جمعها مع النجم محمد إمام وماجد الكدواني، لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا وكان من إخراج رامي إمام.

منافسة مرتقبة في موسم عيد الأضحى
 

من المتوقع أن يكون فيلم "الأرض السوداء.. كيميت" إضافة قوية للمنافسة السينمائية خلال عيد الأضحى المقبل، خاصة مع الأسماء الكبيرة المشاركة والإنتاج الضخم الذي يبرز تنوع مواقع التصوير والقصة المشوقة.

 

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