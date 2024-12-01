بعد غرامة 100 ألف جنيه.. ريهام سعيد تعلن إنتهاء عقدها مع قناة "هي"

الفجر الفني
ريهام سعيد
ريهام سعيد

أعلنت مقدمة البرامج ريهام سعيد عن انتهاء عقدها مع قناة "هي" بعد عام من التعاقد، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

 

كتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية: "الحمد لله انتهي عقدي اليوم مع قناه (هي) وانتهت علاقتي بالقناة، سنة من التعب والمجهود لتحقيق مشاهدة لقناة وليدة، أرجو إني أكون أديت دوري المطلوب علي أكمل وجه، مع تمنياتي لهم بتكملة المشوار بنجاح، وبشكر جمهوري اللي بيدعمني في أي مكان بظهر فيه وأعدكم ان القادم افضل . بحبكوا".

قرار المجلس الأعلى

 

أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا في نهاية أكتوبر الماضي بإيقاف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين، مع تغريم القناة 100 ألف جنيه، وإنذارها بعدم المجتمع وجاء القرار عقب استضافة الإعلامية ريهام سعيد للبلوجر الأردنية سوزي.

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