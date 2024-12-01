بعد تعرض ابنته لوعكة صحية.. خالد سليم يتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
خالد سليم
خالد سليم

تصدر اسم الفنان خالد سليم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف تعرض ابنته لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها لـ إحدى المستشفيات.

 

وكشف خالد سليم عن ذلك الأمر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،حيث نشر مقطع فيديو مع ابنته من داخل المستشفى، وعلق ع الفيديو قائلًا: "حبيبة قلبي والله ياريت أنا ولا انتي.. لازم أغنيلك يعنى علشان تفوقي يا ديجا؟".

آخر أعمال خالد سليم الفنية

 

من جهة أخرى، يواصل خالد سليم مسيرته الفنية، حيث طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "واحشاني" التي حققت نجاحًا ملحوظًا. 

 

أحدث  أعمال خالد سليم الفنية

 
كما ينتظر طرح فيلمه المرتقب "في القلب" الذي يشارك فيه مع مجموعة من الفنانين، بينهم منة فضالي ونسرين طافش، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف إسحاق إبراهيم.

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