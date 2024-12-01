موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "رقم سري" والقنوات الناقلة

الفجر الفني
رقم سري
رقم سري

يواصل مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة.

 

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من العمل 15، التي من المقرر يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، على قناة "دي إم سي"  ومنصة "واتش ات"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في الـ2 صباحًا، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويُعاد في الساعة 7.30 صباحًا، وفي الساعة 4 مساءً.

رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

 

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل رقم سرى

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

أبطال مسلسل رقم سري DMC الفنانة ياسمين رئيس رانيا منصور صدقي صخر قناة دي ام سي مسلسل رقم سري

مواد متعلقة

18 ديسمبر .. طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه " لـ ياسمين رئيس

الأكثر قراءة

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات لعيار 21

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا

ماذا يحدث في سوريا؟| باحث: يوجد 3 أهداف متشابكة

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته