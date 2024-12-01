في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة سامية جمال

الفجر الفني
سامية جمال
سامية جمال

تحل اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1994، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، حيث كانت تتميز بالرقة والعوذبية، وجمال أدائها الفني، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة سامية جمال.

 

سامية جمال

 

معلومات عن سامية جمال

 


اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، وهي من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال.

 


اعتزال سامية جمال

 

في أوائل السبعينيات اعتزلت الفنانة سامية جمال الأضواء والفنّ ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينات ولكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها في 1 ديسمبر عام 1994.


أهم الأعمال الفنية لـ سامية جمال 


تركت سامية جمال الكثير من الأعمال الناجحة أبرزها انتصار الشباب،  ممنوع الحب، على مسرح الحياة، خفايا الدنيا، من فات قديمه، البؤساء، رصاصة في القلب، ابنتي، من الجاني، الحب الأول، وشاركت برقصة لمدة ثلاث دقائق في الفيلم الأمريكي وادي الملوك عام 1954 ومثّلت دور البطولة في الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي عام 1954، وقامت بدور "مرجانة".

اخر أعمال سامية جمال الفنانة سامية جمال الراقصة سامية جمال سامية جمال اليوم ذكرى وفاة سامية جمال

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة رياض السنباطي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي