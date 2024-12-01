كريم عبدالعزيز يروح لأحدث أعماله السينمائية "الأرض السوداء"

روج الفنان كريم عبدالعزيز، لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "الأرض السوداء"، والذي يعكف على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر كريم عبدالعزيز صورة من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلًا:" فيلم الأرض السوداء، كيميت عيد الأضحى 2025.. يارب يعجبكم، دعواتكم".

منشور كريم عبدالعزيز

أبطال فيلم “الأرض السوداء”



وجاء فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار ياسمين صبري، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.



قصة فيلم “الأرض السودا”





تدور أحداثه حول شخصية يوسف، ضابط شرطة يتصدى لعصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، يتناول الفيلم التحديات والصراعات التي يواجهها يوسف في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي، مما يجعله عرضة لمواقف مثيرة وخطرة، يمتاز السيناريو بتشويق عالي.



آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز



وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز هو مسلسل «الحشاشين» الذي قدمه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وهو سياق درامي تاريخي في القرن الحادي عشر.



قصة مسلسل “الحشاشين”



وقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، ومعاقل الطائفة الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، واستعرض العمل زيارة حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وسعيه نشر الدعوة النزارية الإسماعيلية.



أبطال مسلسل “الحشاشين”



شارك في مسلسل «الحشاشين»، مجموعة من كبار نجوم الوسط الفني، على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، شيري عادل، أحمد عبد الوهاب، نضال الشافعي، نيقولا معوض، بالإضافة للفنانة السورية سوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي» المتحدة.