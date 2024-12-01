الليلة.. الوثائقية تعرض فيلم "حديث النسور"



تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً، الفيلم الوثائقي الجديد "حديث النسور".

يأتي هذا العمل المميز ليسلط الضوء على إنجازات مصر في مجال الطيران والفضاء، ويُعرض لأول مرة على شاشة الوثائقية.

وقد روجت القناة للعمل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من خلال نشر البرومو الدعائي، داعية المشاهدين إلى متابعة العرض الأول.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء



يركز الفيلم على تنظيم الدولة لمعرض "مصر الدولي للطيران والفضاء"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

يُعد المعرض الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويجمع بين أحدث التقنيات العالمية في صناعة الطائرات وعلوم الفضاء.

كما يشكل المعرض منصة للتواصل الإقليمي والدولي، مما يعزز مكانة مصر كواجهة عالمية للتطور الصناعي والدفاعي.

مشاركات عالمية ومقابلات مميزة



يضم الفيلم مقابلات متعددة مع وفود دولية وشركات من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين ومنظمين مصريين.

ويستعرض الوثائقي الإسهامات العالمية والمحلية في هذا المجال، ليقدم صورة شاملة عن التقدم الذي يشهده قطاع الطيران والفضاء.

نافذة على المستقبل



"حديث النسور" يمثل فرصة للمشاهدين للاطلاع على أحدث الابتكارات في علوم الطيران والفضاء، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الرائد لمصر في تعزيز التعاون بين الأمم في هذا المجال الحيوي. لا تفوتوا هذا العرض الذي يجمع بين المعلومات القيمة والرؤية المستقبلية.