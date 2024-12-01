منى زكي: فخورة بعرض «رحلة 404» في هوليود وأزمات المرأة تنسج حكايات خارج المألوف

حصدت النجمة منى زكي احتفاءً جماهيريًا عالميًا على مدار الأيام الماضية، وذلك خلال كلماتها التي وجهتها للمرأة عقب عرض فيلمها «رحلة 404» ضمن عروض موسم الجوائز الذي استضافته جمعية هوليوود للفيلم العربي.

منى زكي: حلم طفلولتي تحقق بعرض «رحلة 404» في هوليود ولهذه الأسباب وجهت كلمتي للنساء

أكدت منى زكي في كلماتها أن النساء لديهن الكثير من القصص الجيدة نظرًا لأن حياتهن دائمًا تحمل وراءها الكثير من الحكايات المثيرة والمليئة بالصراعات، ومن جانبها علقت النجمة المصرية على هذا الحدث، وقالت: لدي فخر واعتزاز كبير بعرض فيلم «رحلة 404» في هوليود التي ما دام ارتبطت بها ذكرياتي في الطفولة حينما كنت أشاهد كبار النجوم بها خلال زيارتي هناك، وبعد سنوات يتحقق الحلم وأكون واحدة من النجوم الذين يحتفى بها على ممشى المشاهير في هوليود.

أزمات المرأة تنسج حكايات خارج المألوف

وأضافت: كنت حريصة على توجيه كلمة للنساء ليس فقط لكوني واحدة منهم ولكن لأن أزمات المرأة دائمًا تنسج حكايات خارج المألوف الذي قد لا يصدقه العقل في أحيانًا كثيرة حيث شدة الصراعات والمواجهات التي تتعرض لها، والأمر لا يتعلق بمجتمعاتنا العربية فقط، فالنساء بشكل عام لديها دائمًا تحديات على أكثر من مستوى، وتبقى تجارب كلًا منهن دليلًا يكشف عن رحلات عديدة تخوضها في الحياة مثل "غادة" بطلة فيلم «رحلة 404».

صناعة السينما العالمية

من جانبه، علق المخرج هاني خليفة على هذا الحدث، وقال: هذه هي المرة الأولى التي كان لي حظًا وفيرًا في التواجد بمدينة صناعة السينما العالمية "هوليود" وبفيلم لي أعتبره تجربة فارقة في رحلتي، والحقيقة أن التفاعل الذي لمسته من الحضور بعد عرض الفيلم فاق توقعاتي خصوصًا وأن فكرة الفيلم تحمل خصوصية ربما تثير شغفنا في مجتمعنا العربية لكن قد لا تحظى بنفس القبول في الخارج، وهو ما يؤكد على أننا نجحنا في صناعة فيلم يخاطب العقل ويطرح التساؤلات مع النفس.

أما المنتجة المنتجة شاهيناز العقاد، علقت قائلة: إنتاج فيلم مضمونه الأساسي وبطلته امرأة أمرًا يحمل صعوبات كثيرة في مجتمعاتنا العربية، ولكني أعتقد أن النجاحات التي حققها فيلم «رحلة 404» على مستوى العرض الجماهيري والوصول لتمثيل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية وأخيرًا الاحتفاء الذي ناله عرض الفيلم في هوليود، سيجعل هناك فرص أكبر لتقديم سينما تجعل المرأة في صدارة الصناعة وليس مجرد بطلًا مساعدًا بها، هذا بخلاف أن مجتمعاتنا العربية تمتلىء بقضايا المرأة التي تحمل وراءها كثير من الملفات الشائكة التي حان الوقت لطرحها في مشروعتنا السينمائية.

فيلم «رحلة 404»

جدير بالذكر أن فيلم «رحلة 404» يمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية، شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

حقق فيلم «رحلة 404» العديد من الأرقام القياسية حيث حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشئون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

فيلم «رحلة 404» بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج مشترك بين محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركتي فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي، كما يشارك بالإنتاج مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.

تدور أحداث فيلم «رحلة 404» حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.