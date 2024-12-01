رمضان 2025| نيكول سابا زوجة خالد سليم وصديقة ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب "

الفجر الفني
نيكول سابا
نيكول سابا

 

 


انضمت نيكول سابا ضمن فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2025.


تفاصيل شخصية نيكول سابا في وتقابل حبيب

 

وتظهر نيكول سابا خلال الأحداث صديقة لـ ياسمين عبد العزيز في العمل، ومتزوجة من من الفنان خالد سليم، ويتعرضان لمواقف كثيرة تقلب حياتها رأس على عقب.


تفاصيل وتقابل حبيب


يحمل المسلسل الجديد اسم "وتقابل حبيب" كعنوان مؤقت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، ويشارك ياسمين عبد العزيز في البطولة النجم كريم فهمي، ويعيد هذا العمل الثنائية الرومانسية التي جمعت بين ياسمين وكريم في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحًا كبيرًا.


نجوم مسلسل وتقابل حبيب

 

أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، جونيور محمود ياسين، نيكول سابا، خالد سليم، إيمان السيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

 

آخر أعمال نيكول سابا


وكان آخر أعمال نيكول سابا هو مسلسل نقل عام، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وضم العمل سوسن بدر، أحمد بدير، ريم البارودي، سميحة أيوب، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيهاب فهمي، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبى، وأميرة أديب، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.

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