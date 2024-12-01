لهذا السبب.. ثراء جبيل تتصدر التريند

الفجر الفني
ثراء جبيل
ثراء جبيل

تصدرت الفنانة ثراء جبيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت أمس بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك بعد عام من عقد قرانهما، وتم إقامة الحفل في الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب تصدر ثراء جبيل التريند 

أقيم أمس حفل زفاف ثراء جبيل ومختار الديناري في الولايات المتحدة الأمريكية، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، ليكون مناسبة خاصة تجمع الأحبة في لحظة فرح عميقة، ومن النجوم أبرزهم مجدى الهوارى وزوجته دنيا عبدالمعبود.

زفاف ثراء جبيل 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفاف ثراء جبيل، وظهرت بفستان زفاف أبيض أنيق لامع، كما ارتدى العريس بدلة كلاسيك، ورقصت ثراء حافية القدين مع زوجها وهى في قمة سعادتها، واتسم الفرح بالبساطة والرقة.

خطوبه ثراء جبيل 

سبق، واحتفلت ثراء جبيل بخطوبتها من مختار الديناري، نجم مسلسل «ريفو»، وسط أجواء عائلية، في شهر أغسطس 2023، وظهرت حينها مرتدية «جامبسوت »أبيض مع إكسسوارات بسيطة.

احدث اعمال ثراء جبيل 

ومن ناحية اخري، تشارك ثراء جبيل في مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، وجاى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدً لبدء التصوير قريبًا. 

كما تنتظر عرض  مسلسل إقامة جبرية مع النجمة هنا الزاهد والمقرر إنطلاقه على منصة Watch it خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث تجسد ثراء خلال أحداث العمل شخصية صديقة هنا الزاهد المقربة "الأنتيم" كما تمتلك مركز لتربية الكلاب

اخر اعمال ثراء جبيل

وكان اخر اعمال ثراء جبيل هو فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي

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