بسبب ابنته.. خالد سليم يتصدر التريند

الفجر الفني
خالد سليم
خالد سليم

تصدر اسم الفنان خالد سليم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عبر حسابه علي موقع انستجرام عن تعرض ابنته لـ وعكة صحية. 

سبب تصدر خالد سليم التريند 

ونشر خالد سليم مجموعة من الصور تجمعه بابنته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، واعلن من خلالها عن تعرض ابنته لـ وعكة صحية. 

مرض ابنة خالد سليم 

وعلق خالد سليم علي مرض ابنته: «حبيبة قلبي والله ياريت أنا وانتي لا، لازم أغنيلك يعني علشان تفوقي يا ديچا، ألف سلامة عليكي يا حبيبة بابا ربنا يكمل شفاكي على خير».

احدث اعمال خالد سليم 

ومن ناحية اخري، كان أعلن خالد سليم مشاركته في مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمى، ومن المقرر أن يعرضمن مسسلات رمضان 2025.

اخر أعمال الفنان خالد سليم

وكان آخر اعمال الفنان خالد سليم هي أغنية «واحشاني» والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان أحمد يوسف، وكلمات إبراهيم شحتة، توزيع وميكس وماستر محمود عزت، وإخراج سيف مدبولي.

كلمات أغنية «واحشاني»

واحشاني، ده أنا حرفيًا بعدك لسه واقف في مكاني

واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني

ده أنا عايش كده بالضّالين

واحشاني (واحشاني) مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي

واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني

ده أنا ضايع وتملّي حزين

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة في قلبنا مش بتروح

وجعي أنا حسّاه

عاجبك شكلي اللي ده شايفاه

فاستحلفك أنا بقى بالله

تيجي ترجعي ليّ الروح

سيباني، حُضنك كان في الضّعـف سند بيشيل أوجاعي

سيباني، بقت العيشة خلاص من بعـدك ملهاش داعي

ده أنا تايه طول ما إنت بعيد

سيباني (سيباني) وكل ما بهرب بقى من الذكرى وبعمل ناسي

ألقاني برجع أشوفك جوّة مواقـف عايشة في راسي

ودموعي دي عليكي تزيد

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة في قلبنا مش بتروح

وجعي أنا حاسّاه

عاجبك شكلي اللي ده شايفاه

فاستحلفك أنا بقى بالله

تيجي ترجعي ليّ الروح

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