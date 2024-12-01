ليلى علوي تهنئ منى زكي بترشيح فيلمها “رحلة 404” للأوسكار

ليلى علوي تهنئ منى زكي بترشيح فيلمها “رحلة 404” للأوسكار

الفجر الفني
النجمة ليلى علوي
النجمة ليلى علوي

 

 

قدمت النجمة ليلى علوي تهنئة خاصة للفنانة منى زكي بمناسبة ترشيح فيلمها الجديد “رحلة 404” لجائزة الأوسكار.

 


منشور النجمة ليلى علوي

و عبرت "ليلى" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: “مبروك للفنانة منى زكي على ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هو تتويج لمسيرة حافلة بالإبداع والتميز"


و أضافت: "أتمنى كل التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية، وأن تحصد عذة الجائزة التي تستحقها بجدارة".

ليلى علوي تهنئ منى زكي بترشيح فيلمها “رحلة 404” للأوسكار


أحداث فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم  "رحلة 404"، حول غادة (منى زكي) المُثقلة بالذنوب والشعور بالذنب مما اقترفته بالماضي، لكنها تقرر التوبة والذهاب في رحلة حج، إيمانا منها بأن هذا هو الطريق الذي عليها أن تسلكه لتلقى الله وتطهر روحها.

 


أبطال فيلم "رحلة 404"

فيلم "رحلة 404" يشارك في بطولته منى زكي بالإشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

 

و لقد حظي بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء، ويعتبر ترشيحه للأوسكار علامة فارقة في مسيرة منى زكي الفنية وفي تاريخ السينما المصرية.

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