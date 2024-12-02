طارق لطفي يُشيد بالشاعرة منة القيعي لأغنية أنا من غيرك بهاء سلطان



أشاد الفنان طارق لطفي بالشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي لأحدث أغانيها أنا من غيرك وهى الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان من غناء بهاء سلطان.



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امسك فيا بكلمة احضني ،منة القيعي

القمر الشاطرة".



تفاصيل أغنية أنا من غيرك

والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

كلمات أغنية أنا من غيرك



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني.

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي

بتوه توهان