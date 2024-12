مصر تحصد أغلب الجوائز والمغرب تفوز باللوتس الذهبية.. تعرف على جوائز الدورة الرابعة لمهرجان السينما الفرنكوفونية

اختتمت مساء أمس الأثنين، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والتي استمرت فعالياتها لمدة 4 أيام، بدء من 28 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الناقد والكاتب د. ياسر محب.

تفاصيل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



شهد حفل الختام العديد من المفاجأت التى قدمها المذيع تامر فرج لكل الحضور من السادة السفراء والفنانين والجمهور المهتم بالسينما الفرنكوفونية، بدأت من السجادة الحمراء بوجود عازفين موسيقيين لعزف مقطوعات عالمية ومصرية استقبالًا للحضور.



اختتمت الدورة الرابعة بحفل توزيع جوائز المسابقات المختلفة بالمهرجان والذى تنافس فيها هذا العام 70 فيلم من أكثر من 30 دولة.



ووزعت لجنة تحكيم جوائز مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، والمكونة من الفنان محمد صبحي رئيسًا الذي غاب عن الحضور بسبب أصابته فى قدمه، وعضوية كل من الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن والنجمة المغربية هدى الإدريسي، والمنتجة والمخرجة التونسية عبلة الأسود، والموسيقار المصري خالد حماد والناقدة الألمانية بريجيت بولاد والمؤرخ اليونانى ينى ملارخونيديس.

جوائز الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

جائزة اللوتس الذهبية الفيلم التسجيلى المغربي I will remember you .



جائزة التحكيم الخاصة الفيلم اللبناني in the heart of swllow.



جائزة أفضل سيناريو للفيلم التونسي looking for my mother.



تنويه خاص Mention special the third Rahbani اللبناني.

ووزعت لجنة تحكيم جوائز مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، ويرأسها المنتج الفلسطينى الكبير حسين القلا، بعضوية النجمة التونسية عائشة عطية والنجم المصرى تامر فرج، وذهبت الجوائز إلى:



الجائزة الأولى: مناصفة بين فيلم "سيدة المسرح العربى" للمخرج أشرف فايق، والفيلم الفرنسي يوم الزفاف، وذهبت جائزة لجنة التحكيم ل "المسافه صفر " فلسطين.



ونوهت لجنة التحكيم لفيلم "احلى شارع فى مصر"، فيلم تسجيلي مصري، وفيلم

"فرصة ثانيه" روائي قصير مصري

وحظت مسابقة "الجيل زد" لأفلام شباب الدارسين والطلبة، أهمية كبيرة ضمن فعاليات المهرجان وذهبت الجوائز كالاتى:



جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "ريموت تليفزيون"



تنويه خاص لفيلم "سماحة" لموضوعة الإجتماعي



أفضل مونتاج لفيلم "المرايا" للمونتير ميخائيل ميشيل



أفضل تصوير لفيلم "لن تشرق الشمس" لمدير التصوير أدهم خالد



أفضل إخراج وأفضل فيلم لفيلم "كان نفسي" للمخرج أسامة القزاز.

وذهبت جوائز لجنة تحكيم مسابقة أفلام الرسوم المتحركة برئاسة أ.د/ إيمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما، وعضوية كل من،أ.د/ ليلى فخري رئيس قسم الرسوم المتحركة السابق بالمعهد العالي للسينما،أ.م.د/ معتز الشحرى رئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالى للسينما.



وذهبت جوائز مسابقة أفلام الرسوم المتحركة إلى:



جائزة اللوتس الذهبية لفيلم " wild Housemate" انتاج فرنسا.



جائزة لجنة التحكيم لفيلم "The Night Boots" إنتاج فرنسا.



تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم " Coup de foudre" إنتاج فرنسا.



واجمعت لجنة تحكيم سينما123 والمكونة من المخرج والمنتج أحمد رشوان، السيناريست والكاتبة شهيرة سلام، الممثلة والمخرجة سلمى زكي، للأفلام القصيرة، على عدة جوائز، حيث شاهدت اللجنة 9 أفلام، وبعد المداولات أسندت اللجنة بالإجماع الجوائز التالية:



تنويه خاص للفيلم الفرنسي "في الذاكرة" إخراج نور الحاج سليمان حيدر



الجائزة الأولى للفيلم الفرنسي "الفالس" إخراج ساشا آريثدورا



الجائزة الثانية للفيلم المصري "من الطبيعة وإليها نعود" إخراج بيشوى عادل



الجائزة الثالثة أسندت للفيلم الياباني "وصول القطارات في القرن الواحد والعشرين" إخراج أكاري سوما.

تصريحات الناقد والكاتب ياسر محب



وقال الناقد والكاتب د.ياسر محب، أن الأفلام كلها كانت فريدة وملهمة، وشكر أعضاء لجان التحكيم الذين قاموا بمجهود كبير، مشيرًا إلى أن أهم ثمار الدورة هو إطلاق عدة مبادرات بينها مبادرة انتاج فيلم بالتعاون بين كتاب سيناريو ومخرجين بين مصر وفلسطين من خلال لجنة يتم تشكيلها لتقديم افلام مشتركه وتنظيم ورش عمل للسينمائيين فى مجال الأفلام التى تتناول الأمراض المستعصية، وأعلن مسئولين فى مجال الصحة عن دعمهم لاختيار سيناريو يتم إنتاجه.



وقال السفير وزيرمفوض أحمد خفاجى، أنه يتمنى الأعوام القادمه ان يكون المهرجان على غرار مهرجان القاهرة السينمائى والجونه بما له من اهميه دوليه يناقش ثقافة مختلفه ومميزة واضاف. أن السينما صورة وحدوته تحكى عن واقع وحياة لبعض الناس يصاحبها حبكةفنية، وكلما عاشت الحدوته لأجيال كلما نجحت السينما.





وشهد المهرجان على مدار ايامه احتفاءًا ضخما بالسينما الفلسطينية، حيث عرض 14 فيلم قصير – عرض أول – ضمن فعاليات المهرجان، وحظى فيلم الدبكة للمخرجة الفت عثمان ردود فعل قوية ضمن فعاليات المهرجان بسبب عرضه لقصص واقعية صورتها المخرجة فى غزة نقلت الحياة الصعبه التى يعيشها الاهالى من نقص الماء والغاز والكهرباء، وتفاعل الجمهور مع الفيلم الذى اثار تعاطفهم.



كما أقام المهرجان ثلاث جلسات نقاشية متنوعه الأولى" السينما الفلسطينية فى مواجهة الابادة "، وحاضر فيها رئيس التليفزيون الفلسطينى بالقاهرة، والذى أكد على سعادته باهتمام المهرجانات المصرية بدعم القضية بهذا الشكل الكبير، كذلك اقيمت جلسه نقاشية حول " الذكاء الاصطناعى ومستقبل السينما فى مصر والعالم الفرنكوفونى"، والتى ناقشت خطورة الAI على مستقبل السينما وأدارها د.احمد عبد العليم قاسم، واختتمت الجلسات بندوة بعنوان " الصحة والدراما السينمائية.. أفاق من التكامل والتنمية فى الجمهورية الجديدة "، وحاضر فيها المستشار عمرو عبد الرازق رئيس " وادى النيل شتيو" والتى تاتى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لبناء الانسان المصرى من اجل رفع التوعيه الصحية والعلاجية وتوفير حياة صحية امنه.



وحظت أفلام المهرجان باقبال جماهيرى، حيث عرض 70 فيلم من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية، بحضور نقاد ومخرجين مصريين وافارقة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية، كما أهدى رسالة دعم وتأييد ومساندة للشعب اللبنانى الشقيق من خلال عرض الفيلم التسجيلي "ثالث الرحبانية" عن حياة وإبداعات الموسيقار الراحل إلياس الرحباني، والذى يشهد المهرجان عرضه الأول بمصر.



وكرم المهرجان في دورته الرابعة النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والمخرج المتميز أحمد نادر جلال والإعلامية القديرة سلمى الشماع.