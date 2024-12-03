الذكرى الأولى لرحيل الفنان أشرف عبد الغفور.. مسيرة فنية حافلة وحادث مفجع

الفجر الفني
أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور


تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2023 إثر حادث سير مأساوي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. الحادث وقع أثناء وجوده برفقة زوجته، التي كان يلقبها بـ "شمعة"، والتي نجت بأعجوبة بعد إصابات خطيرة، بينما لفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

البداية الفنية وأدوار خالدة
 

بدأ أشرف عبد الغفور مسيرته الفنية بدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليشق طريقه في عالم المسرح بأدوار بارزة. كانت إجادته للغة العربية الفصحى عاملًا أساسيًا في تألقه في المسلسلات التاريخية والدينية، ومن أبرز أعماله: "عمر عبد العزيز" و"هارون الرشيد". 

تمكن الراحل من ترك بصمة لا تُنسى بأدائه الرصين وأسلوبه المميز.

إنجازات لا تُنسى في السينما والدراما
 

طوال مسيرته الفنية، قدم أشرف عبد الغفور نحو 283 عملًا فنيًا متنوعًا، تميزت بمحتواها العميق وقربها من قلوب المشاهدين.

 كما تولى منصب نقيب المهن التمثيلية، حيث حرص على دعم زملائه الفنانين من خلال مبادرات مثل إنشاء دار للمسنين، وهو المشروع الذي استكمله الفنان أشرف زكي بعده، وأطلق أول غرفة بدار المسنين باسم الراحل تخليدًا لذكراه.

ريهام عبد الغفور تسير على درب والدها


كان حب أشرف عبد الغفور للفن جليًا في علاقته بعائلته، حيث ورثت ابنته ريهام عبد الغفور هذه الشغف، وأصبحت واحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية.

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