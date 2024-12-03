نقابة المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء

الفجر الفني
نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

صرّح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار ان شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابه. 
 

وفقًا للمادة 63 من القانون. 
وأوضح عبد الله أن اللجنة المسئوله عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
آلية العمل:
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب. وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي يمكن فرضها:
1. توجيه إنذار.
2. إصدار لوم.
3. تغريم العضو المخالف.
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.
وحتي الان لم يتم تحديد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الاحاله إلى التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الاداره

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