"لحم رخيص".. وفاء مكي تعود بعد 29 عامًا بقضايا اجتماعية جريئة

أعلن المنتج بلال صبري عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "لحم رخيص"، بعد مرور 29 عامًا على عرض الجزء الأول الذي أثار جدلًا واسعًا.

تفاصيل الفيلم

يعود الفيلم من جديد ليقدم قضايا اجتماعية معاصرة، حيث يشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم وفاء مكي، بوسي شاهين، وحسام حلمي، وائل متولي شيري،ومني عز،وسما أباظة،و الفيلم من تأليف أحمد عاشور، ومن إخراج كريم عفيفي، ويعد بتقديم رؤية جديدة وجريئة لتحديات العصر.

أحداث “لحم رخيص 2”

تدور أحداث "لحم رخيص 2" حول بنات الشخصية التي قدمتها وفاء مكي في الجزء الأول، حيث تشهد القصة تطورات درامية جديدة حول الزواج في عصر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك، ويتناول الفيلم تأثير هذه المنصات على العلاقات الإنسانية والزواج، وكيف أصبحت التكنولوجيا تشكل تهديدًا جديدًا للروابط الاجتماعية.

يرصد الفيلم أيضًا التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة بسبب التحولات التكنولوجية، مما يخلق عالمًا جديدًا مليئًا بالتحديات الاجتماعية، وخصوصًا تلك التي تواجه الأجيال الجديدة.

يعود الجزء الثاني لطرح قضايا اجتماعية مشابهة لتلك التي تم تناولها في الجزء الأول، الذي ناقش قضية تجارة الجسد في الأرياف المصرية، حيث دارت أحداثه حول حياة ثلاث فتيات في قرية ريفية وهن إخلاص وتوحيدة ونجفة، اللواتي عانين من ظروف اجتماعية قاسية دفعتهن للعمل في مجالات متعددة، مما جعل الفيلم أحد أبرز الأعمال التي سلطت الضوء على معاناة النساء في تلك الفترة.

ويعد الجزء الثاني من "لحم رخيص" بمزيد من الإثارة والتشويق، مع تقديم عالم جديد مليء بالتحديات الاجتماعية التي فرضتها التقنيات الحديثة، ومتابعة قصة أبطاله في مواجهة الواقع المعاصر.

"أوراق التاروت"

ويستعد المنتج بلال صبري،لعرض فيلمه الجديد "أوراق التاروت" قريبًا،ويواصل تعزيز حضوره في صناعة السينما من خلال تقديم أعمال تجمع بين الجرأة والإثارة وتسلط الضوء على قضايا اجتماعية هامة.