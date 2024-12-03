رانيا يوسف تنضم لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

الفجر الفني
رانيا يوسف
رانيا يوسف

 


انضمت النجمة رانيا يوسف إلى مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" والذي يلعب بطولته النجم عصام عمر لتصبح رانيا أولى المنضمات لبطولة هذا العمل الذي يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار ومن المنتظر البدء في تصويره خلال أيام بعد إستكمال باقي أبطال العمل تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني الجاري

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.  

 

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول "علي التهامي" أحمد حاتم، المتزوج من فتاة ثرية يعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة تشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه، ويموت والد "علي" ويذهب لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده فيكتشف "سرداب" يعبر به بالزمن ليعود لحقبة الأربعينيات.

رانيا يوسف أبرز اطلالات رانيا يوسف آخر أعمال عصام عمر

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