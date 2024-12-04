محمد كريم يحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات في العاصمة الإدارية الجديدة

احتفل الفنان محمد كريم بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء مهيبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت المناسبة فرصة لتجسيد العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

حضور بارز لشخصيات رسمية

تزين الحدث بحضور سعادة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، ومعالي الشيخ د. عمار المعلا. كما شهد الاحتفال مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والإعلاميين، مما أضفى طابعًا رسميًا على المناسبة.

أجواء احتفالية تعكس التراث الإماراتي

تشهد الاحتفالات أجواء مليئة بالفرح، حيث تم تزيين المكان بألوان العلم الإماراتي، وتضمنت الفعاليات فقرات فنية وثقافية تمثل التراث الغني لدولة الإمارات، مما أسعد الحضور وأضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا.

تعزيز العلاقات الأخوية

في كلمتها، أعربت سعادة مريم خليفة الكعبي عن فخرها بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، مشيدةً بالتعاون المستمر في مختلف المجالات، كما تمنى الجميع لدولة الإمارات دوام الازدهار والأمن والاستقرار.