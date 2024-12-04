12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

الفجر الفني
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا بدبى يوم 12 ديسمبر الجارى، والذي يشهد بداية حفلات الموسم الشتوي لها.

دعم نانسي عجرم للبنان


وكانت قد غابت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلا أنها ظلت محافظة على موقع «x» من أجل دعم لبنان، بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها والانتهاكات التي يتعرضون لها، ورغم ذلك إلا أنّها لم تسلم من خروج بعض الشائعات عليها منها انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم.


وانتشرت عددًا من الأخبار على مدار الأيام الماضية تشن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها، عند التحقق من هذا الحساب، اتضح أنه ينتحل شخصية نانسي عجرم، حيث أن الحساب الرسمي للفنانة على "إنستجرام" يمتلك ملايين المتابعين ويكون موثقًا من قبل إدارة الموقع، هذا يعني أن الأخبار المتداولة ليست إلا إشاعة غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.

 

ومن جانبه، نشرت بعض المواقع الصحفية اللبنانية أخبارًا تعلن عن اعتذار الفنانة  نانسي عجرم عن عدم إحياء حفل زفاف في رومانيا، بسبب الأحداث الصعبة التي يمر بها لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على مختلف المناطق اللبنانية، جنوبًا وبقاعًا وحتى في بيروت، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، ونزوح العديد من المواطنين من بلداتهم وبيوت.

 

آخر أعمال نانسي عجرم

 

يذكر أن الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم الذي عرض فى يناير الماضى، حيث حملت الأغنية الأولى اسم "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

الأيام الماضية الفنانة نانسي عجرم النجمة اللبنانية نانسي عجرم الموسم الشتوي فادي الهاشم فيلم مقسوم

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12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي