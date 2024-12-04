قنوات ART تشارك في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بـفيلمين ومسلسل وجائزتين قيمتهما 100 ألف دولار

الفجر الفني
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تقدم شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار لمشروعات الأفلام تحت التطوير أو الانتاج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي تنطلق فعاليات دورته الرابعة بداية من غدًا وحتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جده بالسعودية، وتمنح الجائزة الأولى لمشروع فيلم سعودي، فيما توجه الجائزة الأخرى لفيلم عربي من المشاريع المشاركة بالمهرجان.

 

تفاصيل مشاركة قنوات ART في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

 

كما تشارك قنوات ART في المهرجان هذا العام بفيلمين من إنتاجها المشترك، من خلال الفيلم التونسي "الذراري الحمر" إخراج لطفي عاشور، بالإضافة الفيلم التونسي "عايشة" للمخرج مهدي البرصاوي.

"مسلسلات البحر الأحمر" 

 

من ناحية أخرى تشارك القناة ضمن فئة "مسلسلات البحر الأحمر" بالمهرجان بمسلسل وثائقي من إنتاجها بعنوان "توليف وحكايات على ضفاف البسفور" وهو عمل وثائقي يرصد قصص نجاح الدراما التركية في آخر 10 سنوات، من كتابة بيسان طي وإخراج زينة صفير، وسوف تعرض الأعمال المشاركة في المهرجان بحضور صناعها.

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