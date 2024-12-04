بمشاركة قنوات ART.. ختام الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبد العزيز

انتهت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، بمشاركة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART والتي قامت بتقديم 3 جوائز، الأولي قدرها 15 ألف ريال لأفضل فيلم قصير، والثانية قدرها ١٠ آلاف ريال لأفضل ممثل، والثالثة قدرها أيضا ١٠ آلاف ريال لأفضل مخرج.

تفاصيل فعاليات المهرجان

جدير بالذكر أن المهرجان بدأت فعاليات يوم ٣ ديسمبر الجاري بمبادرة من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، وشهد المهرجان العديد من الفعاليات الهامة بحضور كوكبة من صناع السينما والإعلام.

وتم خلالها عرض 44 فيلما متنوعا و16 ورشة عمل و6 جلسات حوارية، ومعرضا للأكاديميات وشركات الإنتاج، بهدف تحفيز مواهب الطلبة السينمائية وتطويرها وتعزيز التواصل بين صناع الأفلام المحترفين والأكاديميين والمنتجين.