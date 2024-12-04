الثقافة تحتفي باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بالبحيرة

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، قدم فرع ثقافة البحيرة، فعاليات متنوعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

 

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الفعاليات التي أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور د. إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، محمد البسيوني مدير عام ثقافة البحيرة.

ورش فنية 

 

بدأت الفعاليات بورشة لتعليم أساسيات الكمبيوتر بإشراف المدرب محمد القليني، مع ترجمة بلغة الإشارة قدمتها رشا زايد، كما تضمنت الفعاليات ورشا فنية وإبداعية، منها الرسم والتلوين، وصناعة الإطارات بالفوم، وصناعة الحقائب من الخيش، بالإضافة إلى أنشطة مثل الرسم على الوجه للأطفال.

 

كما احتفل بيت ثقافة كوم حمادة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمحاضرة بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام" ألقاها الشيخ محمد العطار. 

 

كما شارك طلاب مدرسة التربية الفكرية في ورشة للرسم والتلوين، بجانب نشاط للرسم على وجوه الأطفال بألوان تعكس حب الوطن.

احتفالية فنية وعروض غنائية للمكفوفين 

 

وضمن أنشطة فرع ثقافة البحيرة وبرامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، نظم قصر ثقافة دمنهور احتفالية فنية بمشاركة مدرسة النور للمكفوفين، والمدرسة الفكرية، تضمنت عروضا غنائية وموسيقية قدمتها الطالبات، بالإضافة إلى ورش رسم وتلوين وأعمال بالفوم، بجانب توزيع هدايا للأطفال المشاركين.

محاضرة لذوي الاحتياجات الخاصة 

 

وعقدت مكتبة عمر مكرم الثقافية محاضرة بعنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم" ألقاها الشيخ محمد عبد العاطي، في مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمدينة بدر.

 

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