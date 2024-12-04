ورش وعروض ولقاءات توعية.. الثقافة ببورسعيد تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

انطلقت احتفالية اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بفرع ثقافة بورسعيد، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح قصر الثقافة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم فقرة إنشاد ديني للطالب عمر ماهر، تلتها عروض فنية قدمتها فرقة كورال "صناع الإرادة"، بمشاركة طلاب متميزين أدوا أغنيات تحمل رسائل أمل وإلهام.

حضور مميز من القيادات والإعلاميين



شهد الاحتفالية حضور شخصيات بارزة، من بينهم د. شعيب خلف مدير إقليم القناة وسيناء الثقافي، واللواء أسامة الزعفان مستشار العلاقات بمحافظة بورسعيد، إلى جانب نخبة من الإعلاميين وأهالي المدينة.

قدم الفعالية الإعلامي محمد خضير الذي شدد على شعار هذا العام: "لا شيء عننا بدوننا"، مؤكدًا على أهمية دور ذوي القدرات الخاصة في بناء المجتمع.

عروض فنية مبهرة وإبداعات أدبية



استمرت الفعاليات بفقرات فنية متعددة، منها استعراض طلاب مدرسة رسالة بعنوان "تخيل"، وقصائد شعرية ألقتها المواهب الشابة مثل لاميس إسلام.

كما قدمت فرقة مدرسة الأمل للصم واسكتش عن التنمر، إضافة إلى عرض فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، الذي نال إعجاب الجمهور بمصاحبة أغنية "مصر التي في خاطري".

تكريم وإشادة بالمواهب المشاركة



اختتم الحفل بتكريم الأطفال من ذوي الهمم والمشاركين في العروض الفنية، بالإضافة إلى فرق العمل بمدارس التربية الخاصة.

أشاد المنظمون بالجهود المبذولة في تعزيز دور ذوي الهمم وإبراز قدراتهم المتميزة.

ورش عمل ومعارض للإبداع اليدوي



ضمن فعاليات اليوم، أقيمت ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الطفل، شملت الفنون التشكيلية وأشغال الخرز ضمن مبادرة "لون حياة". كما أُقيم معرض أشغال يدوية أبدعته الفنانة ليلى حسام الدين.

محاضرة توعوية حول قدرات ذوي الهمم



في مكتبة 6 أكتوبر ببورسعيد، عُقدت محاضرة بعنوان "ذوو الهمم قوة وعزيمة تتحدى المستحيل"، قدمها د. توفيق خطاب، حيث ناقش التحديات التي تواجه ذوي الهمم ودور الدولة في دعمهم من خلال برامج مستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

هذا الاحتفال يُبرز التزام وزارة الثقافة بدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وتسليط الضوء على إبداعاتهم ومساهماتهم المتميزة.