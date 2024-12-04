انطلاق عروض المسرح المتنقل في الفيوم

بدأت وزارة الثقافة أولى عروض المسرح المتنقل في مركز شباب بيهمو بسنورس بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه العروض ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية الوعي الثقافي في المناطق الريفية.

فرقة الموسيقى العربية تقدم باقة من أغاني الطرب الأصيل



قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو حسن شاهين، عرضًا فنيًا شمل مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية، منها "تعيشي يا بلدي"، "أحلف بسماها"، و"القلب يعشق كل جميل".

تألق فنانو الفرقة بأداء فردي وجماعي حظي بإعجاب الحضور، وكان من بين الأغاني الفردية "ألف ليلة وليلة" أداء علياء عادل، و"بسبوسة" أداء بسنت عادل.

ورش تفاعلية للأطفال في الرسم والحكي



على هامش العروض، نظمت ورش تفاعلية للأطفال، شملت الرسم الحر والتلوين، وورشة حكي باستخدام العرائس، قدمتها جيهان عبد الله تحت عنوان "ماما ستو والأراجوز". تناولت الورشة أهمية الانتظام في الدراسة واكتساب المهارات الجديدة بطريقة شيقة وممتعة للأطفال.

استمرار الفعاليات على مدار ثلاثة أيام



تمتد العروض في مركز شباب بيهمو من 3 إلى 5 ديسمبر، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل ورش الأشغال اليدوية، الحكي، وعروض الأراجوز، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي وتنمية مهارات الأطفال والشباب.

عروض فنية مميزة في الأيام المقبلة



تتضمن الفعاليات عرضًا لفرقة الفيوم للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، مساء الأربعاء، وتختتم الأنشطة يوم الخميس بعرض لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

برنامج ثقافي ممتد في جميع المحافظات



تنفذ هذه الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة لتغطية جميع المحافظات بأنشطة متنوعة خلال الشهر الحالي، بهدف تحقيق الانتشار الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.