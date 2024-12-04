بسبب "سيد الناس".. وفاء عامر تتصدر التريند

تصدرت الفنانة وفاء عامر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اعتذرت عن مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025.

سبب تصدر وفاء عامر التريند

قامت وفاء عامر بالاعتذار عن عدم استكمال تصوير دورها في مسلسل "سيد الناس" الذي يخوض به الفنان عمرو سعد سباق دراما رمضان المقبل.

وفاء عامر تعتذر عن تصوير مسلسل سيد الناس

وكشفت وفاء عامر عن أسباب اعتذارها عن مسلسل سيد الناس، موضحه ان إصابة قدمها قوية لذلك لن تستطع تصوير مشاهد المسلسل، ولكنها تتمني المشاركة مرة اخري مع عمرو سعد ومحمد سامي مرة اخري والاستفادة من خبرتهم.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل "سيد الناس" مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته كلٌ من: عمرو سعد، إيمان العاصي، بشرى، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اخر اعمال وفاء عامر

وكان اخر اعمال وفاء عامر هو مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، تدور الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.