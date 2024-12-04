لميس الحديدي تشارك الصورة الأولى للنجوم قبل حضور مهرجان البحر الأحمر

شاركت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها علي موقع انستجرام، صورة تجمعها بعدد من نجوم الفن قبل حضورهم لمهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة والمقرر إقامته غدا.

الصورة الأولي للنجوم قبل حضور مهرجان البحر الأحمر

ووصل عدد من نجوم الفن للسعودية اليوم استعدادا لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى، ومن بين هؤلاء النجوم نادية الجندى، الإعلامية لميس الحديدى، منى زكى، هند صبرى، أمينة خليل، ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقى.

تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الاحمر

وتنطلق الدورة الجديدة من البحر الأحمر السينمائي تحت شعار للسينما بيت جديد، وتشهد هذه الدورة مشاركة 120 فيلمًا متنوعًا من 81 دولة، منها 63 فيلمًا طويلًا، 54 فيلمًا قصيرًا، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلمًا عربيًا و34 فيلمًا سعوديًا، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة

ومن المقرر ان يعرض عدد من الافلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة ومنهم: فيلم الفستان الأبيض من بطولة ياسمين رئيس والذي عُرض مؤخرًا في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من بطولة عصام عمر، والذي عُرض في الدورة الماضية من مهرجان فينسيا السينمائي.

فيما سيُعرض الفيلم الأسترالي رجل أفضل، الذي أخرجه وتولى كتابته وإنتاجه مايكل غريسي، في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويروي الفيلم قصة حياة نجم فرقة Take That الشهير روبي ويليامز، وكيف انتقل من فرقة غنائية شهيرة إلى حياة مليئة بالدراما الإعلامية، قبل أن يستعيد مكانته كأحد أبرز فناني عصره.