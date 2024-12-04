أحلام تكشف عن سبب تكرار ارتداء فساتينها بأكثر من مناسبة

كشفت الفنانة أحلام عن تكرار ارتداء لنفس الفساتين بأكثر من مناسبة، خاصة أن أغلب النجوم لا يفضلون تكرار ارتداء ملابسهم في المناسبات بحكم الشهرة والنجومية.

أحلام تكشف سبب تكرار ارتداء فساتينها بأكثر من مناسبة

وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة (إكس): «أولًا صباح الورد طبعًا أعيد فساتيني لأني اشتريها بفلوسي مش هدية ولا ألبسها مرة وارجعها للبوتيك وهذه فعلًا رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي وأوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جدًا أحبكم».

إحدى المتابعات تطلب نصيحة أحلام

وطلب إحدى المتابعات نصيحة أحلام بشأن إحراجها من تكرار الملابس قائلة: «إيش اسوي أحلام أنا احس بإحراج إذا البنات شافوا العباية على مرتين بالجامعة إذا اضطريت البسها مرة ثانية أحاول اتجنب البنات اللي شافوها على، قاعده أحاول اقنع ماما تجدد لي العبايات تقول أوڤر دولابك كله عبايات وش الحل».

أحلام تنصح البنات لتغير مظهرهم

لترد أحلام: «والله اللي مش عاجبه يطق رأسه بالطوفة واللي يبيك عشان عباتك الله لايبيه حبيبتي وبعدين في طرق كثيره للتجديد أحط بروشات اغير لون الشيله أضيف أشياء على ايش البس يغير ومش مضطرة ولا تحسين بحرج حسي بحرج إذا بعد تعب اهلك وحده غيرك تجيب علامة أكثر منك وتصير الأولى هنا الاحراج احبك وخلك ذيبة ما عليك من أحد».

آخر أعمال أحلام

وكان آخر أعمال أحلام، هو ألبوم «السيدة الأولى»، والذي يضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وايضا طرحت ألبوم "فدوة عيونك"، وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".