بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها

الفنانة بلقيس شاركت صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، مما أثار إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا مع إطلالتها.

تفاصيل إطلالة بلقيس



ظهرت بلقيس في جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض مزخرف بتطريزات، ونسقت معه إكسسوارات متناسقة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها مع أحمر شفاه باللون الأحمر، وأظهرت خصلات شعرها القصير منسدلة بشكل ناعم.

إطلالة بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

بلقيس تحتفل بعيد إتحاد دولة الإمارات

في سياق آخر احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بعيد اتحاد دولة الإمارات من خلال إحياء حفل غنائي ضمن مهرجان "أم الإمارات" في مدينة العين، حيث تألقت بلقيس بفستان ذهبي أنيق طويل الأكمام، تقدر قيمته بـ16 ألف جنيه.



كما قدمت مجموعة من أغانيها المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وأضفت أجواء من الفرح والبهجة من خلال أدائها الاحترافي وأسلوبها العفوي.

آخر أعمال الفنانة بلقيس

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بلقيس فتحي كانت أغنيتها المصرية "ألف روح"، التي طرحتها عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، حيث تتميز الأغنية بكلمات وألحان تعكس مشاعر عاطفية قوية، وتستعرض بلقيس من خلالها قدرة فائقة على التعبير عن الأحاسيس.

كلمات أغنية ألف روح

وتقول كلمات الأغنية: "قالوا دي يوم يومين آخرها.. ولو توصل لفين في غيرها.. دي وقعة ووقعتين كبيرها.. ونمسح اسمها.. قالوا كلام كتير وأعدي.. انا مش شايفة غير تحدي.. عايزة افرح واطير لوحدي.. بناس انا احبها.. انا جامدة ومش بخاف.. انا عاشقة الاختلاف.. أنا شايلة على الكتاف".