برغم حبسه.. عصام صاصا يطرح دويتو غنائي مع محمود الليثي بعنوان "اللي مني مجضاضني"

الفجر الفني
عصام صاصا ومحمود
عصام صاصا ومحمود الليثي

أصدر المطرب عصام صاصا أغنيته الجديدة "اللي مني مجضاضني" بمشاركة الفنان محمود الليثي، وهي سادس أغنية يطرحها خلال فترة حبسه.

 

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور إصدارها على قناته الشهيرة على "يوتيوب"، حيث تجاوزت 157 ألف مشاهدة، واحتلت المركز السادس في قائمة التريند للأكثر استماعًا على المنصة.

 

أغنية “اللي مني مجضاضني” من كلمات مصطفي الجن، وتوزيع كيمو الديب

 

وتقول كلمات الأغنية كالتالي: 

 

"أيامي عبارة عن درويلة وهمومي كثير أوّي بالكيلة محطوط في الدوّامة لوحدي وماحدش غيري شايل الليلة انصرني يارّبي وقوّيني ده أنا في الدنيا دي طالع عيني متحمّل بزيادة فوق طاقتي مابقولش لمخلوق إديني اللي منّي مجضّضني ع اللي شايفه يارب عيني إيه يا ناس عايزين إيه مني ده الغريب بيداوي جرحي وانتو ليه كارهينلي فرحي تهت مش عارف ملامحي نفسي مرّة تكبرونيملامحي نفسي مرّة تكبروني انتو ليه بتصغروني لو يهودي هترحموني انتو مش هتحسّوا خيري إلا لما تعاشروا غيري ياللي بعاملكو بضميري من بوقي بشيلها وبديكو ويا ريتو بيطمر يوم فيكم جدعنتي بتترد أذيّة وبتنسو اللي واقف جنبيكو على حسّي الكل بيعرفكو في حضوري وغيابي مشرفكو لو مرّة ذكرتوا في يوم اسمي الناس إجباري بتقدركو بعمل اللي ما يتعملش برضو منكم ما بتشكرشي كله ليه ما بيفتكرش باجي على نفسي وبعدي لو في وسط النار بودي وانتو دايما تقفوا ضدي".

أغنية عصام صاصا الجديدة الفجر الفني المطرب محمود الليثى المطرب عصام صاصا أغنية اللي مني مجضاضني

مواد متعلقة

عصام صاصا يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الأكثر قراءة

الزمالك يؤجل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك في انتظار الظروف المناسبة

عاجل - انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 في بداية تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتفاوض لاستعارة تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية

سلاف فواخرجي تكشف عن شخصيتها فى فيلم " سلمى " (خاص)

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عاجل- ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة