بعد 6 أيام من عرضه.. فيلم "مين يصدق" يحقق إيرادات متوسطة

بعد 6 أيام من عرضه.. فيلم "مين يصدق" يحقق إيرادات متوسطة

الفجر الفني
فيلم مين يصدق
فيلم "مين يصدق"

 

 

شهد فيلم “مين يصدق”، بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، حالة من الإقبال المتوسط في شباك التذاكر منذ بدء عرضه يوم الأربعاء الماضي.

 

عائلة فيلم “مين يصدق”

إيرادات فيلم "مين يصدق"

و أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي 
أن فيلم “مين يصدق” حقق إيرادات متوسطة خلال 6 أيام من عرضه في دور السينما بمختلف محافظات مصر، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 771 ألف جنيه فقط.

 


أحداث فيلم "مين يصدق"

 

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"



فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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