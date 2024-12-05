"الشعر موعدنا".. ضمن أنشطة وزارة الثقافة ببيت الشعر العربي

في إطار الأنشطة الثقافية لوزارة الثقافة المصرية، وضمن الأمسيات الشعرية لصالون الشاعر الكبير "أحمد عبد المعطي حجازي "يقيم بيت الشعر العربي "بمقره بمركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد (8 ديسمبر) أمسية جديدة بعنوان: "محمد إبراهيم أبو سِنة.. الشعر موعدنا ".



تستضيف الأمسية الناقد والأكاديمي يوسف نوفل، الشاعر سمير درويش، الشاعرة والأكاديمية شيرين العدوي، والإعلامية مي محمد إبراهيم أبو سِنة.. كما تستضيف الأمسية أيضًا الإذاعية حكمت الشربيني والشاعر يونس أبو سبع لإلقاء قصائد "أبو سِنة" الشعرية،

ويدير الصالون الكاتب أحمد سراج.

نشأة الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة



ولد الشاعر الراحل والإذاعي الكبير "محمد إبراهيم أبو سنة" في ١٥ مارس ١٩٣٧، تخرج فى كلية الدراسات العربية -جامعة الأزهر- عام ١٩٦٤، ثم حصل على درجة الزمالة الشرفية في الكتابة من جامعة (أيوا) بالولايات المتحدة الأمريكية.. عمل محررًا سياسيًا بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم مقدم برامج عام ١٩٧٦ بإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



شغل عام ١٩٩٥ منصب مديرًا عامًا لإذاعة البرنامج الثقافي واعتلى المناصب إلى درجة وكيل وزارة في عام ١٩٩٩، ثم نائبًا لرئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة وفي مارس عام ٢٠٠١ عيِّن نائبًا لرئيس الإذاعة المصرية.

معلومات عن الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة



يُعد (محمد ابراهيم ابو سنة) أحد أبرز شعراء جيل الستينات، وأخر شعراء الواقعية الرومانسية في مصر. صدر له ١٢ ديوانًا في الشعر، مسرحيتان شعريتان، ١٠ دراسات نقدية وصياغة شعرية لمائة قصيدة في الشعر الأرمني عبر العصور. حصد الشاعر والإذاعي الكبير العديد من الجوائز كان آخرها جائزة النيل في الآداب عام ٢٠٢٤ التي رشحه لها بيت الشعر العربي، حتى رحل عن عالمنا في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ عن عمر يناهز ٨٧ عامًا بعد رحلة عطاء حافلة بالإبداع.