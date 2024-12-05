الثقافة بالأقصر تحتفي بذوي الهمم

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددً من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، شهد متحف الأقصر للفن المصري القديم، احتفالية تضمنت عرضًا فنيًا لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة المدرب علي جبريل، قدمت خلاله فقرات استعراضية متنوعة منها النوبي، والتنورة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم

كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، منها ورشة عمل ماسكات بالفوم، وأخرى لتصميم حامل زهور، بجانب فقرة رسم على الوجه للفنانتين صفاء حسن ورنا محمد.

وأثنت د. أمل النوبي، رئيس مؤسسة بداية أمل للتنمية، في كلمتها على دور هيئة قصور الثقافة في دعم وتمكين ذوي الهمم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير مواهبهم.

أقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، بحضور د. علاء المنشاوي، مدير عام متحف الأقصر، وتيسير سعد الدين، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي القدرات الخاصة، ولفيف من المثقفين والإعلاميين وأعضاء هيئة التدريس.

دعم وتمكين ذوي الهمم

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، شارك فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في فعاليات ملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير في دورته السابعة عشرة، وشهد اليوم الأول تنفيذ ورشة تصميم لوحات فنية مستوحاة من التراث، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين بقصر ثقافة الأقصر، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 7 ديسمبر الجاري.

