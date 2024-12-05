مسلسلات رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وتقابل حبيب

يتشوق الجمهور لوجبة مسلسلات رمضان 2025 الدسمة المقرر عرضها بعد بضعه أشهر قليلة، وتنافس الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل تحت عنوان "وتقابل حبيب" ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

تعاون ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

يجمع مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي للمرة الثانية بعد نجاحهما في مسلسل ونحب تاني ليه الذي عرض في 2020.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل "وتقابل حبيب": ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، ومنة عرفة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول قصة اجتماعية مشوقة تحمل في طياتها عناصر من الرومانسية والتحديات الحياتية، كما يستعرض المسلسل الصراعات اليومية، خاصة مع مخاطر العلاقات الإنسانية والقرارات المصيرية، ويطرح قصة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

احدث اعمال ياسمين عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، ترتبط ياسمين عبدالعزيز بأكثر من مشروع جديد حاليًا منها فيلم من إنتاج أحمد السبكي، تأليف خالد جلال، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيله سواء المخرج أو اسمه النهائي أو الأبطال.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان اخر اعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار بجانب الفنان احمد العوضي، والذي دارات احداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، وآيسل رمزي، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.