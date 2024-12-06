علي هامش مهرجان البحر الأحمر.. ياسمين صبري تتحدث عن أحدث أعمالها

الفجر الفني
ياسمين صبري
ياسمين صبري

تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث أعمالها، وذلك خلال لقاء مع mbc1  على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والمقُامة حاليًا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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ياسمين صبري تكشف عن أحدث أعمالها  

وقالت ياسمين المهرجان: مهرجان البحر الأحمر تطور عن العام الماضي، وسعيدة بالتعاون المصري السعودي في الأعمال الفنية ودمج الثقافتين سويًا، واواصل حاليًا تصوير فيلم الأرض السوداء مع كريم عبدالعزيز، وهو فيلم ضخم، وأتشرف بأن أكون جزء منه، وتصويره بين الجونة وتركيا وروما والفاتيكان وغيرها من الأماكن التي تحتوي على مناظر طبيعية رائعة.

تفاصيل فيلم الأرض السوداء

فيلم الأرض السوداء بطولة ياسمين صبري، كريم عبدالعزيز، عصام السقا، إياد نصار، مريم محمود الجندي، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج بيتر ميمي، ومقرر عرضه في صيف 2025، الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة. 

قصة فيلم الأرض السوداء

وتدور قصة فيلم الأرض السوداء لكريم عبدالعزيز حول شخصية فتاة غطاسة والتي تقوم بتجسيدها الفنانة ياسمين صبري، والتي تعيش في مدينة الجونة وتتقابل مع الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز، وتجمع بينهما مواقف وخلال رحلتهما سويا يلفان العالم.

تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تُقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت شعار للسينما بيت جديد، كما تشهد هذه الدورة مشاركة 120 فيلمًا متنوعًا من 81 دولة، منها 63 فيلمًا طويلًا، 54 فيلمًا قصيرًا، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلمًا عربيًا و34 فيلمًا سعوديًا، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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