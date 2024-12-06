خاص... سيمون تكشف لـ "الفجر الفني" عن ردود أفعال الجمهور بأغنية كلمني عن نفسك





أشعلت أغنية "كلمني عن نفسك" الساحة الفنية منذ لحظة إطلاقها، حيث لفتت الأنظار بكونها أول تعاون يجمع بين الفنانة سيمون والموزع الموسيقي نادر حمدي، والشاعرة والملحنة السعودية نورة العتيبي، وشركة مصر ميديا احمد خيرت.



الأغنية حملت بصمة مختلفة استطاعت أن تُحدث صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



ردود أفعال الجمهور

فور إطلاق الأغنية عبر المنصات الموسيقية، انهالت التعليقات على صفحات سيمون الرسمية، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بالعمل الذي وصفوه بـ"الناضج والمختلف". أشاد الكثيرون بصوت سيمون العذب، الذي حافظ على رونقه رغم غيابها لفترة عن الساحة الغنائية.

وكتب أحد المتابعين: "أغنية مليئة بالإحساس والكلمات الصادقة... سيمون أبدعت كعادتها، والتوزيع أضاف بعداً جمالياً جديداً". بينما وصف آخر الأغنية بأنها "نقلة نوعية في مسيرة سيمون، بفضل الكلمات المؤثرة والتوزيع العصري الذي يلامس القلب".





https://youtu.be/kEO3T8XL2k4?si=mzpdWyUUm9w7cQYq





عن فكرة الأغنية

في حوار خاص لـ"الفجر الفني"، تحدثت سيمون عن سبب اختيار الأغنية قائلة:

"ما شدني هو البساطة والرقي في كلمات والحان نورة العتيبي، التي أبدعت في تقديم فكرة مليئة بالعمق. مع توزيع نادر حمدي المميز، شعرت أن الأغنية ستصل إلى قلوب الجمهور بسهولة."



وأشارت :"تفاجأت من ردود أفعال الجمهور، والحمد لله الأغنية نالت على اشادات كثيرة من المشاهير ابرزهم الفنانة سهير رمزي والفنان توفيق عبد الحميد، وغيرهم، الاستاذ محمد احمد فراج ابن الاستاذ احمد فراج الذي كتب لي شهادة كبيرة سعدت بها، وحصلت الأغنية على نجاح مرتفع عبر اليوتيوب و الفيسبوك ".

تجربة فنية جديدة

نادر حمدي عبّر بدوره عن فخره بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن العمل مع سيمون كان فرصة لخلق مزيج بين الأصالة والحداثة.

عودة قوية

اعتبر العديد من النقاد أغنية "كلمني عن نفسك" محطة بارزة في مسيرة سيمون، التي عادت للساحة الفنية بروح متجددة. وبفضل فريق العمل المتميز، استطاعت الأغنية أن تجمع بين عمق الكلمات وعصرية التوزيع، مما جعلها تتصدر قوائم الاستماع في وقت قياسي.

أغنية "كلمني عن نفسك" ليست مجرد إصدار موسيقي جديد، بل هي شهادة على قوة التعاون بين فنانين من ثقافات مختلفة، يؤكدون أن الفن لغة عالمية تصل للجميع.