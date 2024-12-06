محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة بـ أبو ظبي.. تفاصيل

الفجر الفني
محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم رأس السنة المقبل 2025، على مسرح كورنيش في أبو ظبي، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

 

محمد حماقي

 

آخر أغاني الفنان حماقي


وكانت آخر الأغاني التي طرحها الفنان محمد حماقي هى أغنية بعنوان "جديدة لانج" والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

 

تفاصيل أغنية "جديدة لانج"

 

والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

 

آخر حفلات محمد حماقي

 

يذكر أن محمد حماقي أحيا حفل في الرياض سبق حفله بجدة بإسبوع، والحفلتين من تنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك

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