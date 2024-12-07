خاص لـ "الفجر الفني" خالد سرحان: "بدأنا تصوير المداح 5.. وتحولات شخصية حسن سلام ستفاجئ الجمهور في رمضان 2025"

الفجر الفني
خالد سرحان
خالد سرحان

 

 

صرّح الفنان خالد سرحان لموقع الفجر عن سعادته الكبيرة بالنجاح المستمر الذي حققه مسلسل المداح بأجزائه السابقة، وأعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من العمل استعدادًا للموسم الرمضاني 2025.
 

وكشف سرحان أن فريق العمل يقوم حاليًا بتصوير مشاهد خارجية هذا الأسبوع، على أن ينتقلوا الأسبوع القادم إلى محافظة المنيا لتصوير بعض المشاهد المهمة لمدة أسبوع.

وعن شخصيته الشهيرة حسن سلام، أوضح خالد سرحان أن الجزء الجديد سيشهد العديد من التطورات والإختلافات الجذرية في الشخصية، مما سيشكل مفاجأة كبيرة للجمهور. وأكد أنه استعد لهذه التغييرات بشكل خاص ليقدمها بطريقة مميزة ومختلفة.

وأضاف سرحان أن أحداث المسلسل في الجزء الخامس تتضمن تغييرات ملحوظة وغير متوقعة، متحمسًا لرؤية ردود فعل الجمهور عند عرض العمل.

تصريح خاص لخالد سرحان من موقع الفجر الفني آخر أعمال خالد سرحان الفجر الفني المداح الجزء الخامس

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