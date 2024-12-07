فقرة خاصة لرحيم وعرض زواج وتكريم.. أبرز مشاهد إحتفالية تامر حسني الضخمة للطلاب الجدد في العاصمة الإدارية

أحيا الميجا ستار تامر حسني إحتفالية ضخمة بالعاصمة الإدارية للاحتفال بالطلاب الجدد "welcome party" لجامعة مصر للمعلوماتية بحضور غير مسبوق للشباب من مختلف المراحل والكليات.

تفاصيل الحفل

حضر تامر حسني بصحبة مدير أعماله تامر يحي وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري وريهام سعيد من الجامعة "المعلوماتية" وقبيل صعوده علي خشبة المسرح حرص علي التقاط صورة مع احد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة.

مفاجآت تامر حسني لجمهوره في الحفل



شهد الحفل العديد من المفاجآت التي أشاعات أجواء البهحة كان أبرزها تقديم تامر حسني فقرة لأعمال صديقه الملحن الراحل محمد رحيم قدم خلالها بصوته أهم المقاطع من 9 أغنيات لنجوم العالم العربي هي أطمن ،أجمل إحساس، ليه بيفكرني، 60دقيقة حياة،غلاوتك ،مشاعر ،قلبي ما يشبهنيش،الوتر الحساس وبخاف من الغروب وحصدت هتافات وصيحات الإعجاب.

كما صعد شاب وخطيبته بجوار تامر حسني على خشبة المسرح وأعلن طلبه للزواج منها امام الجمهور وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة وقاما العروسان بعدها بالتقاط صورة "سيلفي" مع نجمهم المفضل.

وحرص د.أحمد حمد نائب رئيس الجامعة علي إهداء تامر حسني درع تكريم عن مشواره الفني المتميز واحتفائه بصديقه الراحل محمد رحيم.



وتخلل الحفل تلقي تامر حسني العديد من الهدايا منها "سويت شيرت" وصور له مرسومه بخط اليد أعدها المعجبين له.

وأشعل تامر حسني الحفل بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والاستعراضية المبهرة علي مدي أكثر من ساعة ونص الساعة وسط أجواء لايف عالمية وفي ختام فقرته وجه كلمة شكر للجمهور ولكل من ساهم في إنجاح الحفل المنظم ياسر الحريري ومصمم المسرح تامر فوزي ومهندس الإضاءة وليد الحريري وfire show الفنان أحمد عصام.

أحيا أولى فقرات الحفل باند "طبلة الست" وال dj عمرو so ونالا استحسان الشباب من الجنسين.