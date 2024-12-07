إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

الفجر الفني
عودة الماموث
عودة الماموث

 

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" الإعلان الرسمي الأول للعمل، الذي يُعد أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة من نوعها في مصر والعالم العربي.

مزيج من المؤثرات والدراما والكوميديا

 

يعرض الإعلان الرسمي مشاهد تجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، والدراما المؤثرة، ولحظات الأكشن المثيرة، مع جرعات كوميدية تجعل الفيلم تجربة عائلية فريدة تناسب جميع الأعمار.

مخلوقات عملاقة وصراعات ملحمية

 

يتناول الفيلم قصة عودة مخلوقات منقرضة تجوب شوارع المدينة، مع مشاهد مطاردات وصراعات ملحمية توحي بفيلم يتجاوز التوقعات.

موعد الطرح وخطط عالمية

 

من المتوقع طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه عالميًا، ليكون خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

فريق العمل والإنتاج

 

الفيلم من إنتاج "تريند VFX"، فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

السينما المصرية المؤثرات البصرية المصرية والعربية هنادي مهنا عودة الماموث مصطفى عسكر مصر والعالم العربي الإعلان الرسمي

مواد متعلقة

فيديو .. طرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث”
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

بيلجرني يسخر من جمهور ريال مدريد.. تصريحات نارية

عاجل.. إمام عاشور على رأس تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أورلاندو بيراتس

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

رسميا.. محمد عبدالمنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لوهافر لهذا السبب