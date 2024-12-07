انطلاق الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثانية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري، "دورة الشاعر الراحل أحمد زرزور"، اليوم السبت على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ورش فنية متنوعة للأطفال

يتضمن البرنامج ورشا فنية مميزة، مثل الطباعة الأحادية باستخدام أوراق الشجر، والتشكيل بالورق والفوم، وصناعة ماسكات بالفوم، ومشغولات يدوية بالخرز، إلى جانب ورشة حكي بعنوان "ويضحك القمر"، يقدمها نخبة من المدربين والفنانين.

عروض فنية بمشاركة فرق الأطفال

تشمل الفعاليات عروضا فنية لفرق الأطفال، مثل فريق أجيال للعرائس، وفرقتي كورال الأطفال والفنون الشعبية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، إضافة إلى عروض فرقة بنات وبس، وفرقة الأراجوز المصري التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.

ندوة حول شعر الأطفال

تعقد في السادسة والنصف مساء ندوة بعنوان "شعر الأطفال بين الخيال والواقع"، بمشاركة نخبة من الشعراء والكتاب، بينهم أحمد سويلم، وجابر بسيوني، وصفاء البيلي، وغيرهم.

استكمال لمسيرة الصالون

يأتي الصالون استمرارًا لجهود هيئة قصور الثقافة في دعم الأطفال وتنمية مواهبهم، بعد نجاح دورته الأولى التي ناقشت "مجلات الأطفال والتكنولوجيا"، مع خطط للتوسع في مختلف المحافظات عبر الأقاليم الثقافية.