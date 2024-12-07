بسبب التنمر.. هنا الزاهد تتصدر التريند

الفجر الفني
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها في لقائها تلفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش، وتحدثت عن تعرضها للتنمر في بداية مسيرتها الفنية، حيث علق البعض على صوتها. 

سبب تصدر هنا الزاهد التريند 

وقالت هنا الزاهد: “أول ما بدأت أظهر تنمروا على صوتي قالوا صوتها مش لايق على شكلها، كانوا فاكرين أول ما شافوا شكلي رقيقة لقوا صوتي قوي، دا كان أول انتقاد جالي واتخضيت لأني عمري ما ركزت أصلا، وفي الأول قعدت أعيط وإيه دا صوتي وحش، بس لا الحمد لله إني مطلعتش رقيقة وكيوت، أنا مكنتش عارفة يعني إيه تنمر، في المدرسة كان في ولد شاطر أوي في التنمر وأنا مكنتش فاهمة معنى الكلمة، كان بيبهدل الناس".

هنا الزاهد تكشف مواصفات الرجل المثالي 

وتحدثت هنا الزاهد ايضا عن مواصفات الرجل المثالي من وجهة نظرها، قائلة: “"لازم يبقى دمه خفيف علشان يفهم أنا بقول إيه، أنا ساعات بقعد مع ناس دمهم تقيل مش فاهمين أنا بقول إيه، وأقعد أقول إفيهات أفلام مبيردوش عليا، يكون لذيذ بس في وقت الجد جد، ويكون طيب معايا وشرس مع كل الناس، طيب بس مش أهبل".

أحدث أعمال هنا الزاهد 

من ناحية أخرى، ويعتبر فيلم“بضع ساعات في يوم ما” هو أحدث أعمال هنا الزاهد، المقرر عرضه في دور السينما خلال شهر ديسمبر، بطولة هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، يتعاون الكاتب محمد صادق مع المخرج عثمان أبولبن، فى تحويل روايته «بضع ساعات فى يوم ما»، إلى فيلم سينمائى، وأن أحداثه تدور فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

آخر أعمال هنا الزاهد 

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل «إقامة جبرية» من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب، وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور «السايكو» وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي، المسلسل بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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