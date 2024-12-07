كشفت الفنانة هند صبري، عن موقفها من المشاركة فى موسم رمضان 2025، أعمالها الفنية الجديدة، خلال لقائها مع برنامج سينماتك، الذي يُعرض على قناة SBC السعودية.

هند صبري تكشف عن أحدث أعمالها

وقالت هند صبري: لن أشارك فى رمضان 2025، واكتفيت بعرض مسلسلي البحث عن علا ومفترق طرق، وتحقيقهم لى نجاح كبير وقت عرضهم، أحضر لأكثر من مسلسل، وفيلم جديد مهم سأعلن عنهم قريبًا.

هند صبرى ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة بالعالم فى 2024

ومن ناحية اخري، اختيرت هند صبري من قبل هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة المعروفة Bbc ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امراة تأثيرا عبر العالم، ووصفت الهيئة عبر موقعها الرسمى هند صبرى بأنها واحدة من أكثر النجمات شهرة فى السينما العربية، مضيفه أنها ومنذ بدايتها المبكرة فى فيلم صمت القصور عام 1994 قد تناولت القهر الجنسى الذى كانت تتعرض له المرأة التونسية وقتها، أنها أول امرأة عربية تقوم بالتحكيم فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى عام 2019، ورشح فيلمها بنات ألفة للمنافسة النهائية ضمن أفضل خمسة أفلام وثائقية في العالم في مسابقة الأوسكار، وأنها تقدمت العام الماضي باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة احتجاجا على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

اخر اعمال هند صبري

وكان اخر اعمال هند صبري هو مسلسل البحث عن علا 2 المكون من 6 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتقدم هند صبري خلال الأحداث شخصية علا عبدالصبور والتي تتحول إلى سيدة أعمال لها بيزنس خاص بها، وتتحمل مسؤوليات عديدة وتدخل في العديد من التحديات بسبب تربية أبنائها والاهتمام بعملها، كما تعيش هند قصة حب مع ظافر العابدين مع تتابع الأحداث، العمل من بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وايضا شارك هند صبري في مسلسل مفترق الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية أميرة التي تضطر للعودة للعمل كمحامية رغم غيابها لسنوات طويلة عن العمل، وذلك بسبب تورط زوجها عمر الذي يلعب دوره ماجد المصري في قضايا فساد وفضائح جنسية، مما أدى إلى دخوله السجن، مكون من 45 حلقة، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، ومن بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين علي الطيب، ليلى عز العرب، ومؤمن نور، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والمسلسل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.