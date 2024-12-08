وزارة الثقافة تحتفي بإسم الفنان شادي عبد السلام في المسرح الصغير وأوبرا دمنهور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تحتفي وزارة الثقافة بإسم الفنان الكبير شادي عبد السلام من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد التى تنظم ضمن نشاطها الثقافى والفكرى تحت عنوان "يوم شادى عبد السلام" فعاليات مميزة مساء الأربعاء 11 ديسمبر تتضمن عرض فيلمي" جيوش الشمس وآفاق من تأليف وإخراج شادى عبد السلام فى السادسة مساءً بأوبرا دمنهور ويعقب ذلك لقاء يديره الفنان أحمد النبوي مع الناقد السينمائي الدكتور محمد عبد الغني مصطفى.

صالون ثقافي " شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين "

كما يقام في السابعة مساءً على المسرح الصغير بالأوبرا صالون ثقافي تحت عنوان "شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين" (يوم إن تحصي السنين) بمشاركة المخرج السينمائي جمال قاسم،المصور السينمائي سمير فرج،الناقد السينمائي سامح فتحي، الفنان سيف ابو النجا والفنان وليد عوني ويدير الصالون الأستاذ بشير شوشة وتقدمه الدكتوره نجوى صابر.

معلومات عن شادي عبدالسلام



جدير بالذكر ان المخرج شادي عبد السلام ولد فى مارس 1930 بمحافظة المنيا وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، درس فنون المسرح في لندن والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على درجة الإمتياز في العمارة، أتيحت له فرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم "الفتوة"، عمل مصممًا للديكور ومساعدا للمهندس رمسيس واصف، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام أغلبها لمخرجين أجانب منها وإسلاماه والفيلم الإيطالى (الحضارة )والأمريكى (كليوباترا )والبولندي (فرعون )كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخى الكبير الناصر صلاح الدين إلى ان أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلة الهامة منها فيلم "المومياء…يوم أن تحصى السنين" الذي حصد الكثير من الجوائز العالمية وشهد حفاوة شديدة وتقدير كبيرة من الوسط السينمائي.



كما اختير الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العالمية والإخراج ليس منطقة التفوق الوحيدة في تاريخه، فهو كاتب وصاحب مشروع فني طموح حاول من خلاله أن يعكس رؤيته وعشقه للثقافة المصرية القديمة باختلاف أزمنتها، معبرًا عن أصالة الروح المصرية في أفلامه وقد توفى في أكتوبر ١٩٨٦.

