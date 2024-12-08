وزارة الثقافة تفتتح المسرح الصيفي في طور سيناء

الفجر الفني
أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

تنظم وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد احتفالية مميزة لافتتاح المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء.

 

يشرف على تنظيم الفعالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أحمد إبراهيم يقدم باقة من الأغاني الوطنية

 

يشارك الفنان أحمد إبراهيم في الاحتفالية بتقديم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، إضافة إلى مشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور ياسر دراز. 

 

كما تتضمن الفعالية عروضًا فنية لفرقتي الطور التلقائية والفنون الشعبية للأطفال.

تطوير المسرح لخدمة أبناء سيناء

 

يأتي افتتاح المسرح بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير التي تهدف إلى رفع كفاءته. 

 

يُتوقع أن يصبح المسرح مركزًا لتقديم خدمات ثقافية وفنية وأدبية متميزة لأبناء سيناء، تحقيقًا لرؤية وزارة الثقافة في دعم المحافظات الحدودية وتلبية متطلباتها التنموية.

جهود الإدارة المركزية للشئون الفنية

 

تنظم الاحتفالية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إدارة الفرق المركزية والإدارة العامة للمهرجانات. 

 

هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز النشاط الثقافي في مختلف أنحاء مصر.

 

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