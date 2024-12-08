افتتاح الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط

بدأت أولى فعاليات "الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة" في قرية ريفا بمحافظة أسيوط، تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

يُنظم الملتقى الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.

لقاء توعوي حول أشكال العنف وآثاره

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه لقاء بعنوان "أنشطة الدعم النفسي والتعامل مع العنف"، ألقى خلاله عبد العظيم عبد الصمد الضوء على أشكال العنف النفسي والجسدي وتأثيرها السلبي على المرأة والمجتمع.

كما ناقش دور المؤسسات المجتمعية، بما فيها وزارة الثقافة، في تقديم أنشطة توعوية لتمكين المرأة.

ورش عمل لتنمية المهارات الحرفية

تضمنت الفعاليات ورش مشغولات يدوية، مثل ورشة حقائب بالخرز بإشراف فاطمة بخيت، ورشة إكسسوارات للفنانة ميرڤت سعد، وورشة لفن المكرمية مع الفنانة آلاء موسى. هذه الأنشطة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تطوير مهاراتها.

جهود الإدارة العامة لثقافة المرأة

ينفذ الملتقى تحت إشراف الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط. الملتقى يشمل لقاءات تثقيفية وورش عمل متعددة تغطي قرى مختلفة بالمحافظة.

استمرار الفعاليات بقرية موشا

من المقرر أن تتواصل الفعاليات اليوم الأحد في قرية موشا، حيث يُعقد لقاء بعنوان "مهارات مواجهة العنف"، يعقبه ورشة عمل عن "فن قول لا"، بهدف تدريب المشاركات على مهارات التعامل مع المواقف الصعبة.