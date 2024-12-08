في ذكرى ميلاده.. هل صنعت أدوار الشر نجومية غسان مطر؟

يحل اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان غسان مطر، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1938، ورحل عن عالمنا في 27 فبراير 2015، رحل بعدما شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، بأدائه المميز في أدوار الشر، برغم طيبته التي شهد بها الجميع، ويعرض لكم "الفجر الفني" شخصيات غسان مطر التي صنعت نجوميته وأظهرت قدرته الخاصة على التمثيل وترك بصمته الفنية في العديد من الأعمال التي شارك بها.

غسان مطر

معلومات عن غسان مطر

ولد الفنان غسان مطر فى ٨ ديسمبر ١٩٣٨، وهو ممثل فلسطينى واسمه الحقيقى " عرفات داوود حسن المطري، عمل فى العديد من الأفلام والمسلسلات فى مصر ولبنان وكانت بدايته فى الأعمال الفنية الوطنية والتى كانت معظمها تعبر عن الكفاح الفليسطيني، عُرف مطر قبل دخوله الفن بنضاله لصالح القضية الفلسطينية، وحين كان يستعد لأداء دوره في مسلسل محمد رسول الله، وأثناء حلاقة ذقنه استعدادًا لتصوير مشاهده، سمع عبر إذاعة مونت كارلو، نبأ مقتل عائلته بأكملها على يد الإسرائليين أثناء حرب المخيمات، حيث قُتلت زوجته وابنه وأمه انتقاما منه كمناضل فلسطينى، كان للقدر كلمته في مقتل نجله جيفارا.

أدوار الشر من وجهة نظر غسان مطر

صرح غسان مطر في تصريحات تلفزيونية سابقة له، عن حبه لأدوار الشر، قائلًا: ممثل الشر دة ممثل يمتلك كل المقاومات والامكانيات اللي بتخلي يأدي كل الأدوار، لاكن أنا بعمل كل الأدوار كوميدي واكشن وغيرها من الأدوار".



أعمال غسان مطر الفنية

ويذكر أن بداية أدوار غسان مطر السينيمائية فى فيلم " الخليفة عم بن الخطاب" فى بداية الستينيات، والذى كان بداية الطريق له فى عالم الفن، بالإضافة إلى إنه كتب أول سيناريو فيلم فلسطينى له " كلنا فدائية" سنة ١٩٦٩، وفيلم " الفلسطينى الثائر"، ومن ثم اشتُهِر بأدوار الشر وتم حصره فيها من المخرجين والمنتجين، فمن أهم أعماله السينيمائية فيلم " الأبطال" مع الفنان الكبير " فريد شوقى وأحمد رمزي" وفيلم أيام الرعب مع " صلاح ذو الفقار" وفيلم " الطريق إلى إيلات"، " فتاة من إسرائيل" " حائط البطولات" وفيلم " حائط الشياطين"، فيلم " الشيماء" ومسلسلات " محمد رسول الله إلى العالم" " الأزهر الشريف منارة الإسلام" "من قصص القرآن الكريم" و" لا اله إلا الله "الجزء التاني.