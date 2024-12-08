زينة تنتهي من تصوير "الدشاش" وتبدأ رحلة "العتاولة 2"

انتهت الفنانة زينة من تصوير فيلمها الجديد "الدشاش"، الذي يعيدها للتعاون مع الفنان محمد سعد بعد 16 عامًا من فيلم "بوشكاش" (2008)، الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، ورشوان توفيق، إلى جانب محمد يوسف أوزو وعفاف مصطفى، العمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المتوقع أن يقدم مزيجًا من الكوميديا والدراما في إطار جديد.

في سياق متصل تستأنف الفنانة زينة تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، العمل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وفيفي عبده، ويجمع بين الإثارة والدراما. سبق أن صورت زينة عددًا من المشاهد قبل مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى،

ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصته الشيقة وأداء فريق العمل المميز.



جدير بالذكر أن الفنانة زينة تنتظر طرح فيلمها الجديد "بنات الباشا"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وكتبه للسينما محمد هشام عبية، فيما تولى إخراجه ماندو العدل.



ويشارك زينة في البطولة ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، ومريم الخشت، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين. يناقش الفيلم قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بمعاناة المرأة، مما يجعله عملًا ذا طابع إنساني يعكس مشكلات واقعية.